Официально: "Реал" продлил контракт с Каземиро

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Официально: "Реал" продлил контракт с Каземиро

Фото сайт "Реала"

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Каземиро.

Как сообщает пресс-служба королевского клуба, стороны продлили контракт до 30 июня 2025 года.

29-летний бразилец выступает за "сливочных" с 2013 года. В сезоне 2014/15 его отдавали в аренду "Порту".

В составе "Реала" Каземиро сыграл 288 матчей, забил 30 голов и сделал 25 ассистов.

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