Официально: "Реал" продлил контракт с Тони Кроосом

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Официально: "Реал" продлил контракт с Тони Кроосом

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Тони Кроосом.

Новое соглашение между королевским клубом и 29-летним футболистом рассчитано до июня 2023 года.

Кроос выступает за "Реал" с 2014 года, сыграл 233 матча, забил 13 голов и сделал 59 ассистов.

В составе "бланкос" немецкий хавбек выиграл 12 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.

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петушалду
петушалду

Ещё гениального Модрича осталось продлить, и ЗидаУна ждёт счастливое будущее! Халва днодрид!

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