Официально: "Реал" продлил контракт с Вараном

Теги реал мадридрафаэль варан

Официально: "Реал" продлил контракт с ВараномМадридский "Реал" продлил контракт со своим защитником Рафаэлем Вараном, информирует SquawkaNews.

По сведениям источника, 24-летний бек заключил со своим клубом новое пятилетнее соглашение. Таким образом, за королевский клуб француз будет выступать минимум до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне Варан сыграл 7 матчей за "Реал". Отметиться результативными действиями в них ему не удалось.

Напомним, Перес не намерен предлагать Роналду новый контракт. | soccernews.ru

комментарии
Михаил

Немного устал от таких выводов: "Таким образом, за королевский клуб француз будет выступать минимум до лета 2022-го года." Подписал контракт-это не значит, что будет выступать до конца контракта! Например, легко можно найти новости вроде "Погба будет выступать за Ювентус до 2018 года", "Неймар будет выступать за Барселону до 2020 года" и так далее. Повышайте качество, спасибо!

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