Официально: "Реал" продлил контракт с Вараном

Мадридский "Реал" продлил контракт со своим защитником Рафаэлем Вараном, информирует SquawkaNews.

По сведениям источника, 24-летний бек заключил со своим клубом новое пятилетнее соглашение. Таким образом, за королевский клуб француз будет выступать минимум до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне Варан сыграл 7 матчей за "Реал". Отметиться результативными действиями в них ему не удалось.

Напомним, Перес не намерен предлагать Роналду новый контракт. | soccernews.ru