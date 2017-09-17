Официально: "Реал" продлит контракт с Карвахалем

Мадридский "Реал" достиг соглашения о продлении действующего контракта со своим защитником Дани Карвахалем, информирует официальный сайт "сливочных".

" Реал" и Дани Карвахаль согласились продлить контракт игрока, который отныне будет связан с клубом до 30-го июня 2022-го года. В понедельник в 14:00 Карвахаль предстанет перед СМИ в конференц-зале стадиона "Сантьяго Бернабеу ", - сказано в сообщении королевского клуба.

Напомним, "Реал" следит за Деле Алли. | soccernews.ru