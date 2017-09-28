Официально: "Реал" согласовал новый контракт с Асенсио

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Официально: "Реал" согласовал новый контракт с Асенсио

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил о достижении договорённости с вингером Марко Асенсио по поводу продления контракта.

Мероприятие, в ходе которого состоится подписание нового соглашения, состоится в пятницу, 29 сентября.

21-летний Асенсио заключит с королевским клубом контракт до лета 2023 года.

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