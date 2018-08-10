Официально: "Реал Сосьедад" арендовал Тео Эрнандеса

"Реал Сосьедад" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Реала" Тео Эрнандеса.

Клуб из Сан-Себастьяна арендовал 20-летнего футболиста на один сезон. Другие детали сделки пока неизвестны.

Напомним, что Эрнандес выступает за "Реал" с 2017 года, сыграл 23 матча и сделал 3 ассиста.

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