Официально: "Реал" закрыл свой первый летний трансфер

Мадридский "Реал" закрыл свое первое летнее приобретение в текущее межсезонье, информирует официальный сайт королевского клуба.

Так, игроком "сливочных" стал вингер бразильского "Новоризонтино" Родриго Антонио Родригес. В следующем сезоне 18-летний игрок будет выступать за вторую команду "Реала". Договоренность по этому трансферу клубы достигли еще несколько месяцев назад, однако официальное подписание бумаг состоялось только сегодня.

Напомним, "Реал" уже определился с заменой для Роналду. | soccernews.ru