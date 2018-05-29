Официально: "Реал" закрыл свой первый летний трансфер

Теги реал мадрид

Официально: "Реал" закрыл свой первый летний трансферМадридский "Реал" закрыл свое первое летнее приобретение в текущее межсезонье, информирует официальный сайт королевского клуба.

Так, игроком "сливочных" стал вингер бразильского "Новоризонтино" Родриго Антонио Родригес. В следующем сезоне 18-летний игрок будет выступать за вторую команду "Реала". Договоренность по этому трансферу клубы достигли еще несколько месяцев назад, однако официальное подписание бумаг состоялось только сегодня.

Напомним, "Реал" уже определился с заменой для Роналду. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов