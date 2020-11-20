Официально: Рейна заключил новый контракт с "Боруссией"

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Официально: Рейна заключил новый контракт с "Боруссией"

Дортмундская "Боруссия" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Джованни Рейной.

Стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2025 года. Предыдущий договор между игроком и клубом истекал по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что зарплата американского хавбека вырастет до 2,5 миллионов евро.

Рейна выступает за "Боруссию" с лета 2019 года, сыграл 30 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

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