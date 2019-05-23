Официально: Рейс стал игроком "Барселоны"

Теги барселонагронингенлюдовит рейстрансферы

Официально: Рейс стал игроком "Барселоны"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Гронингена" Людовита Рейса.

Сумма трансфера составила 3,25 миллиона евро. Голландец заключил с каталонским клубом контракт до 2022 года с опцией продления ещё на два сезона.

В соглашении 18-летнего футболиста прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.

Рейс является воспитанником "Гронингена", за основную команду выступал с 2017 года, сыграл 50 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Барселона" способна выиграть Лигу Чемпионов! Нужно лишь подписать этих 5 игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хуанфран объявил об уходе из "Атлетико"

Хуанфран объявил об уходе из "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов