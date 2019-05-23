Официально: Рейс стал игроком "Барселоны"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Гронингена" Людовита Рейса.

Сумма трансфера составила 3,25 миллиона евро. Голландец заключил с каталонским клубом контракт до 2022 года с опцией продления ещё на два сезона.

В соглашении 18-летнего футболиста прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.

Рейс является воспитанником "Гронингена", за основную команду выступал с 2017 года, сыграл 50 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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