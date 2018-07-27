Официально: РФС продлил контракт с Черчесовым

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Официально: РФС продлил контракт с ЧерчесовымРФС продлил контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, информирует официальный сайт организации.

"Российский футбольный союз официально сообщает о подписании нового контракта с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым по системе "2+2 года". Станислав Черчесов будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги Наций и отборочному циклу Чемпионата Европы-2020", - сказано в заявлении Российского футбольного союза.

Напомним, Черчесов назвал Лева одним из своих учителей. | soccernews.ru

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