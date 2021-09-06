Официально: Рибери - футболист "Салернитаны"

Фото: инстаграм "Салернитаны"/Автор неизвестен

Легендарный французский хавбек Франк Рибери официально стал футболистом итальянской "Салернитаны".

Напомним, что Рибери остался без клуба после завершения своего контракта с "Фиорентиной" прошедшим летом.

По информации СМИ, договор Рибери с "Салернитаной" заключен на один сезон и предусматривает оклад в размере полутора миллиона евро.

"Салернитана" не сумела набрать очки в первых двух турах итальянской Серии А и в данный момент идет на 18-м месте в турнирной таблице.

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