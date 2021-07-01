Официально: Рибери покинул "Фиорентину"

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Официально: Рибери покинул "Фиорентину"

Фото твиттер "Фиорентины"

"Фиорентина" в своём официальном твиттере объявила об уходе из клуба вингера Франка Рибери.

38-летний француз стал свободным агентом в связи с истечением контракта с "фиалками".

Ранее сообщалось, что у звёздного ветерана есть предложения из немецкой Бундеслиги.

Рибери выступал за "Фиорентину" с лета 2019 года, за два сезона он забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 51 матче.

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