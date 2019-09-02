Официально: Ригони перешел в "Сампдорию" на правах аренды

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Официально: Ригони перешел в "Сампдорию" на правах аренды

Хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони на правах аренды перешел в "Сампдорию". Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.

26-летний футболист будет выступать в составе итальянского клуба на протяжении текущего сезона. В контракте также присутствует  право последующего выкупа игрока.

"Зенит" поделал удачи футболисту: "Сине-бело-голубые желают удачи Эмилиано Ригони на поле и за его пределами!"

Ригони играл в "Зенита" с 2017 года. В прошлом сезоне он выступал в аренде в "Аталанте", во второй половине кампании он вернулся в петербургский клуб, забив 3 гола и сделав 6 ассистов в 11 матчах РПЛ. Соглашение полузащитника с "Зенитом" рассчитано до 2021 года.

А еще: Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с "Сампдорией"| http://soccernews.ru
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