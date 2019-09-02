Официально: Ригони перешел в "Сампдорию" на правах аренды
Хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони на правах аренды перешел в "Сампдорию". Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.
26-летний футболист будет выступать в составе итальянского клуба на протяжении текущего сезона. В контракте также присутствует право последующего выкупа игрока.
"Зенит" поделал удачи футболисту: "Сине-бело-голубые желают удачи Эмилиано Ригони на поле и за его пределами!"
Ригони играл в "Зенита" с 2017 года. В прошлом сезоне он выступал в аренде в "Аталанте", во второй половине кампании он вернулся в петербургский клуб, забив 3 гола и сделав 6 ассистов в 11 матчах РПЛ. Соглашение полузащитника с "Зенитом" рассчитано до 2021 года.
А еще: Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с "Сампдорией"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спартак" заявил Крала на сезон в чемпионата России
-
Педро официально стал игроком "Фиорентины"
-
Официально: Караваев стал игроком "Зенита"
-
Кейлор Навас перешел в ПСЖ
-
Игбоун поделился эмоциями от перехода в "Динамо"
-
Официально: Ригони перешел в "Сампдорию" на правах аренды
-
Генеральный директор "Уфы" прокомментировал переход Игбоуна в "Динамо"
-
ЦСКА объявил о переходе игрока "Васко да Гама" Сантоса
-
"Крылья Советов" подписали защитника "Бенфики" Б Виталия Лысцова
-
Президент ПСЖ назвал сумму, за которую готов отпустить Неймара в другой клуб
-
"Динамо" арендовало игрока "Уфы" Игбоуна
-
Гогуа поделился впечатлениями от дебютного матча и гола в составе ЦСКА
-
"Аталанта" арендовала у "Севильи" защитника Симона Кьяера
-
Президент РПЛ Прядкин прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Сутормина
-
Икарди вылетел в Париж для прохождения медобследования для ПСЖ
-
"Тамбов" арендовал Мекладзе у "Спартака"
-
Бийол из-за травмы голеностопа не поедет играть за Словению
-
ФИФА на официальном сайте опубликовала имена претендентов на премию Пушкаша
-
Алиссон, Эдерсон и тер Штеген - претенденты на звание вратарь года по версии ФИФА
-
1
ФИФА определила тройку финалистов на звание лучшего тренера 2019 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0