Официально: Роберт Мак покинул "Зенит" и заключил контракт с турецким клубом

"Коньяспор" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Зенита" Роберта Мака.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее сообщалось, что 28-летний словак перейдёт в турецкий клуб на правах свободного агента.

Контракт футболиста с "Коньяспором" рассчитан до конца текущего сезона. Он выбрал себе 29-й игровой номер.

Мак выступал за "Зенит" с лета 2016 года, сыграл 72 матча, забил 14 голов и сделал 13 ассистов.

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