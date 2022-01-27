Официально: Робин Госенс - футболист "Интера"

Теги робин госенсинтер миланаталантатрансферы

Официально: Робин Госенс - футболист "Интера"

Фото: инстаграм "Интера"\Автор неизвестен

Миланский "Интер" официально объявил о подписании защитника "Аталанты" и сборной Германии Робина Госенса.

Отмечается, что сделка оформлена в виде арендного соглашение с правом выкупа, которое станет обязательным в случае выполнения определенным условий.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа составит 22 миллиона евро, которые могут перерасти в 25 миллионов, если будут выполнены определенные условия для выплаты бонусов.

В нынешнем сезоне Госенс из-за травмы сыграл всего 8 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 2 гола.

Также не пропустите: Источник: трансфер Влаховича в "Ювентус" закрыт. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" объявил о трансфере Даниэля Васса

"Атлетико" объявил о трансфере Даниэля Васса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов