Официально: Робин Госенс - футболист "Интера"

Фото: инстаграм "Интера"\Автор неизвестен

Миланский "Интер" официально объявил о подписании защитника "Аталанты" и сборной Германии Робина Госенса.

Отмечается, что сделка оформлена в виде арендного соглашение с правом выкупа, которое станет обязательным в случае выполнения определенным условий.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа составит 22 миллиона евро, которые могут перерасти в 25 миллионов, если будут выполнены определенные условия для выплаты бонусов.

В нынешнем сезоне Госенс из-за травмы сыграл всего 8 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 2 гола.

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