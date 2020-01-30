Официально: Рохо покинул "Манчестер Юнайтед" и стал игроком "Эстудиантеса"
"Эстудиантес" объявил о переходе защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо.
Аргентинский клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца нынешнего сезона. Другие детали сделки не разглашаются.
Uno vuelve siempre a los sitios donde fue feliz. Porque el sentido de pertenencia es más fuerte. Tu sueño y el de la Familia Pincha se hacen realidad Nos reencontramos en UNO— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 30, 2020
¡Bienvenido y gracias por volver, Marcos! ¡Te recibimos con el corazón! ❤ pic.twitter.com/rAzQrSlnzX
Рохо выступает за "МЮ" с августа 2014 года, сыграл 122 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до лета. Рыночная стоимость игрока - 10 миллионов евро.
Аргентинский центрбек является воспитанником "Эстудиантеса". Также он известен по выступлениям за московский "Спартак".
Не пропустите: Сульшер во время матча с "Манчестер Сити" наорал на Лингарда. | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: Соболев подписал контракт со "Спартаком"
-
"Аякс" готовит очередное супер-поколение! Уже сейчас в составе есть футболисты, которые в перспективе могут повторить недавний подвиг в ЛЧ
-
"Рома" объявила об аренде нападающего "Барселоны"
-
"Локомотив" нацелился на Кокорина
-
Официально: Роберт Мак покинул "Зенит" и заключил контракт с турецким клубом
Лента новостей
-
"Тоттенхэм", "Арсенал" и "Эвертон" поборются за полузащитника "Саутгемптона"
-
Соболев поделился мнением о "Спартаке"
-
В "Локомотиве" отреагировали на слухи об интересе к Кокорину
-
Официально: Рохо покинул "Манчестер Юнайтед" и стал игроком "Эстудиантеса"
-
Коэнтрау грозит уголовное преследование за дачу ложных показаний в суде
-
Цорн прокомментировал переход Соболева в "Спартак"
-
"Рома" приобрела хавбека "Эльче"
-
Кокорин не собирается возвращаться в "Динамо"
-
"Спартак" посвятил видеоролик новичку команды Соболеву
-
Роберт Мак попрощался с "Зенитом"
-
Веллитон назвал лучшего российского футболиста
-
"Вулверхэмптон" купил Поденсе. Теперь в команде 8 португальцев
-
Официально: Соболев подписал контракт со "Спартаком"
-
Кокорин высказался о возможности расторгнуть контракт с "Зенитом"
-
"Аякс" готовит очередное супер-поколение! Уже сейчас в составе есть футболисты, которые в перспективе могут повторить недавний подвиг в ЛЧ
-
"Рома" объявила об аренде нападающего "Барселоны"
-
"Локомотив" нацелился на Кокорина
-
Официально: Роберт Мак покинул "Зенит" и заключил контракт с турецким клубом
-
Федун ответил на слова Веллитона о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"
-
Агент Пабло Сантоса прокомментировал новость об интересе "Рубина" к игроку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17