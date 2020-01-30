Официально: Рохо покинул "Манчестер Юнайтед" и стал игроком "Эстудиантеса"

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Официально: Рохо покинул "Манчестер Юнайтед" и стал игроком "Эстудиантеса"

"Эстудиантес" объявил о переходе защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо.

Аргентинский клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца нынешнего сезона. Другие детали сделки не разглашаются.

Рохо выступает за "МЮ" с августа 2014 года, сыграл 122 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до лета. Рыночная стоимость игрока - 10 миллионов евро.

Аргентинский центрбек является воспитанником "Эстудиантеса". Также он известен по выступлениям за московский "Спартак".

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