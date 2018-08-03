Официально: роль главного тренера сборной Аргентины будут исполнять два специалиста

Ассоциация футбола Аргентины сделала неожиданный выбор на роль преемника Хорхе Сампаоли на посту главного тренера сборной команды страны.

Так, руководство национальной командой было доверено сразу двум специалистам - Лионелю Скалони и Пабло Аймару. Назначенный дуэт будет готовить "бело-голубых" к ближайшим товарищеским матчам.

Отметим, что Скалони не имеет опыта самостоятельной тренерской деятельности, а Аймар возглавлял сборную Аргентины U-17.

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