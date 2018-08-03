Официально: роль главного тренера сборной Аргентины будут исполнять два специалиста

4 Теги аргентинахорхе сампаоли

Официально: роль главного тренера сборной Аргентины будут исполнять два специалистаАссоциация футбола Аргентины сделала неожиданный выбор на роль преемника Хорхе Сампаоли на посту главного тренера сборной команды страны.

Так, руководство национальной командой было доверено сразу двум специалистам - Лионелю Скалони и Пабло Аймару. Назначенный дуэт будет готовить "бело-голубых" к ближайшим товарищеским матчам.

Отметим, что Скалони не имеет опыта самостоятельной тренерской деятельности, а Аймар возглавлял сборную Аргентины U-17.

Не пропустите:  "Кранодар" повесил ценник на Смолова. | soccernews.ru

Комментарии
MILANISTA

И смешно и грустно

Ответить
Kireman

О, теперь аргам пиздец

Ответить
Пьянь

Так ведь и так пиздец. Хуже некуда.

Ответить
Strateg

Цирк на дроте, я на плоте

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов