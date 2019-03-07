Официально: "Рома" объявила об увольнении Ди Франческо

"Рома" объявила о том, что главный тренер команды Эусебио Ди Франческо покидает команду.

Вчера, 6 марта, римский клуб проиграл "Порту" (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

Напомним, 49-летний итальянец стал главным тренером "Ромы" летом 2017 года. За первый год работы специалист привел команду к полуфиналу Лиги чемпионов, спустя 34 года.

До "Ромы" он возглавлял "Сассуоло", который в сезоне 2012/13 стал чемпионом Италии Серии В.

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