Официально: "Рома" подписала Гоналона

Теги олимпик лионромамаксим гоналон

Официально: "Рома" подписала ГоналонаПолузащитник французского "Лиона" Максим Гоналон продолжит свою карьеру в итальянской "Роме", информирует официальный сайт "волков".

"Рома" рада подтвердить подписание полузащитника Максима Гоналона из французского "Лиона". Гоналон, которому исполнилось 28 лет, обошелся нашему клубу в 5 миллионов евро. Он подписал четырехлетний контракт до 2021 года", - сказано в сообщении клуба.

Напомним, "Рома" предложила 15 миллионов евро за Начо. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Лучшие фото со свадьбы Месси

Лучшие фото со свадьбы Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов