Официально: "Рома" подписала Гоналона

Полузащитник французского "Лиона" Максим Гоналон продолжит свою карьеру в итальянской "Роме", информирует официальный сайт "волков".

"Рома" рада подтвердить подписание полузащитника Максима Гоналона из французского "Лиона". Гоналон, которому исполнилось 28 лет, обошелся нашему клубу в 5 миллионов евро. Он подписал четырехлетний контракт до 2021 года", - сказано в сообщении клуба.

Напомним, "Рома" предложила 15 миллионов евро за Начо. | soccernews.ru