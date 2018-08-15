Официально: "Рома" подписала новоиспеченного чемпиона мира

"Рома" подписала полузащитника "Севильи" Стивена Н'Зонзи, информирует официальный сайт "волков".

Трансфер 29-летнего хавбека обошелся римлянам в 26,65 миллиона евро. Еще 4 миллиона евро "красно-белые" могут получить в виде различных бонусов. Француз подписал с итальянским клубом соглашение сроком на четыре года. В "Роме" он будет выступать под 42-м номером.

Напомним, игрок сборной Бразилии намекнул на свой переход в "Рому". | soccernews.ru