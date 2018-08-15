Официально: "Рома" подписала новоиспеченного чемпиона мира

Теги севильяромастивен нзонзи

Официально: "Рома" подписала новоиспеченного чемпиона мира"Рома" подписала полузащитника "Севильи" Стивена Н'Зонзи, информирует официальный сайт "волков".

Трансфер 29-летнего хавбека обошелся римлянам в 26,65 миллиона евро. Еще 4 миллиона евро "красно-белые" могут получить в виде различных бонусов. Француз подписал с итальянским клубом соглашение сроком на четыре года. В "Роме" он будет выступать под 42-м номером.

Напомним, игрок сборной Бразилии намекнул на свой переход в "Рому". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов