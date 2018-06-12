Официально: "Рома" подпишет Джастина Клюйверта

Вингер амстердамского "Аякса" Джастин Клюйверт станет игроком "Ромы", информирует официальный сайт "волков".

Сегодня ранним утром 19-летний игрок прибыл в Рим. Уже в обед он пройдет медицинское обследование в новом клубе, после чего подпишет с ним контракт сроком на пять лет. Трансфер перспективного игрока обойдется "Роме" в 18 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Клюйверт забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Аякс".

Напомним, "Рома" подготовила новый контракт для победителя "Барселоны". | soccernews.ru