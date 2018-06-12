Официально: "Рома" подпишет Джастина Клюйверта
Вингер амстердамского "Аякса" Джастин Клюйверт станет игроком "Ромы", информирует официальный сайт "волков".
Сегодня ранним утром 19-летний игрок прибыл в Рим. Уже в обед он пройдет медицинское обследование в новом клубе, после чего подпишет с ним контракт сроком на пять лет. Трансфер перспективного игрока обойдется "Роме" в 18 миллионов евро.
В завершившемся сезоне Клюйверт забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Аякс".
Напомним, "Рома" подготовила новый контракт для победителя "Барселоны". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21