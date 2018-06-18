Официально: "Рома" продлила контракт с Ди Франческо

"Рома" продлила контракт со своим главным тренером Эусебио Ди Франческо, информирует официальный сайт "волков".

Так, в заявлении клуба сказано: "Рома" рада объявить, что главный тренер команды Эусебио Ди Франческо подписал новый контракт с клубом. Ди Франческо, приведший "желто-красных" к третьему месту в Серии А и полуфиналу Лиги чемпионов в прошлом сезоне, поставил подписать под соглашением, которое связывает его с клубом до 30-го июня 2020-го года".

Напомним, "Рома" хочет купить игрока ПСЖ. | soccernews.ru