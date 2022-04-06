Официально: Рональд Куман возглавит сборную Нидерландов 1 января 2023 года
Фото: твиттер сборной Нидерландов\Автор неизвестен
Рональд Куман в скором времени вернется на пост главного тренера сборной Нидерландов.
Как сообщает голландская федерация футбола, экс-тренер "Барселоны" сменит Луи ван Гала после окончания чемпионата мира-2022 в Катаре, а именно 1 января 2023 года.
Соглашение специалиста с Королевским футбольным союзом Нидерландов рассчитано до 2026 года.
Напомним, что Куман уже возглавлял сборной Голландии с 2018-го по 2020 год, после чего ушел в "Барселону", а в ноябре 2021-го был уволен из каталонского клуба после поражения от "Райо" (0:1) в Ла Лиге.
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