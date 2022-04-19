Официально: Роналду из-за смерти сына не сыграет с "Ливерпулем"

Теги манчестер юнайтедливерпулькриштиану роналду

Официально: Роналду из-за смерти сына не сыграет с "Ливерпулем"

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сыграет против "Ливерпуля" в матче 34-го тура АПЛ из-за смерти сына.

"Семья превыше всего, и Криштиану Роналду поддерживает своих любимых в это чрезвычайно трудное время.

Таким образом, можем подтвердить, что он не сыграет против "Ливерпуля" на "Энфилде" во вторник вечером. Подчеркиваем, что семья попросила о соблюдении конфиденциальности", – говорится в официальном заявлении "красных дьяволов".

Напомним, что вчера Криштиану Роналду вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес рассказал о том, что при родах скончался их сын. У пары должна была родится двойня. Девочку сумели спасти.

Также не пропустите: "Бавария" продлит контракты с Нойером и его сменщиком Ульрайхом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" готова завершить сделку по Мазрауи

"Бавария" готова завершить сделку по Мазрауи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов