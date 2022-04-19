Официально: Роналду из-за смерти сына не сыграет с "Ливерпулем"

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сыграет против "Ливерпуля" в матче 34-го тура АПЛ из-за смерти сына.

"Семья превыше всего, и Криштиану Роналду поддерживает своих любимых в это чрезвычайно трудное время.

Таким образом, можем подтвердить, что он не сыграет против "Ливерпуля" на "Энфилде" во вторник вечером. Подчеркиваем, что семья попросила о соблюдении конфиденциальности", – говорится в официальном заявлении "красных дьяволов".

Напомним, что вчера Криштиану Роналду вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес рассказал о том, что при родах скончался их сын. У пары должна была родится двойня. Девочку сумели спасти.

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