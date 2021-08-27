Официально: Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"

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Официально: Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "МЮ"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду перешёл в "Манчестер Юнайтед".

"Красные дьяволы" официально подтвердили возвращение 36-летнего футболиста на "Олд Траффорд".

После получения рабочей визы и прохождения медицинского обследования звёздный португалец подпишет контракт с клубом.

Роналду уже выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, после чего ушёл в мадридский "Реал".

За "Ювентус" форвард выступал с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Не пропустите: СМИ узнали, кто посоветовал "Манчестер Юнайтед" вернуть Роналду. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Бедная прошмандовка не знала к какому Манчестеру приткнуться... Я же говорил, что он - проститутка... Только дьяволы стали просыпаться - так опять придется свалиться вниз, как старуха... Бедный Сульшер, ему явно не дожить до конца сезона... А старый сэр опять тянет команду в прошлое, ему явно с его деменцией после инсульта далеко до Венгера, который ушел и помалкивает.... Старуху надо поздравить с избавлением от балласта... О-хо-хо...

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, это правда. Я решил и Манчестер Юнайтед загнать в ту жопу, какую загнал Ювентус! )))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Король футбола вернулся в лучшую лигу мира!Вискас Эль Барса!

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