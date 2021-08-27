Официально: Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "МЮ"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду перешёл в "Манчестер Юнайтед".

"Красные дьяволы" официально подтвердили возвращение 36-летнего футболиста на "Олд Траффорд".

После получения рабочей визы и прохождения медицинского обследования звёздный португалец подпишет контракт с клубом.

Роналду уже выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, после чего ушёл в мадридский "Реал".

За "Ювентус" форвард выступал с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Не пропустите: СМИ узнали, кто посоветовал "Манчестер Юнайтед" вернуть Роналду. | http://soccernews.ru