Официально: Роналду заключил с "Манчестер Юнайтед" контракт по схеме "2+1"

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Официально: Роналду заключил с "Манчестер Юнайтед" контракт по схеме "2+1"

Фото сайт "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте подтвердил завершение сделки по переходу форварда Криштиану Роналду.

36-летний футболист заключил с "красными дьяволами" контракт на два года с опцией продления ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что португальца купили за 15 миллионов евро, за счёт бонусов сумма трансфера может вырасти ещё на 8 миллионов.

Роналду перешёл в "МЮ" из "Ювентуса", за который он выступал с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

В английский клуб звёздный нападающий вернулся спустя 12 лет. Он провёл на "Олд Траффорд" шесть сезонов - с 2003 по 2009 год.

Не пропустите: "Барселона" отказалась подписывать Роналду. | http://soccernews.ru
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