Официально: Рондон покинул ЦСКА

Теги цска москвахосе саломон рондон

Официально: Рондон покинул ЦСКА

Фото сайт РПЛ

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Хосе Саломона Рондона.

Армейцы в феврале арендовали футболиста у "Далянь Про". По окончании сезона срок договора между клубами истёк.

Ранее стало известно, что 31-летний венесуэлец близок к переходу в "Краснодар".

В составе ЦСКА Рондон забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах. Его рыночная стоимость - 6,5 миллиона евро.

Не пропустите: ЦСКА интересуется молодым талантом "Велеса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Бензема сыграет на Евро-2020

СМИ: Бензема сыграет на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов