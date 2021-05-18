Официально: Рондон покинул ЦСКА
Фото сайт РПЛ
Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Хосе Саломона Рондона.
Армейцы в феврале арендовали футболиста у "Далянь Про". По окончании сезона срок договора между клубами истёк.
Ранее стало известно, что 31-летний венесуэлец близок к переходу в "Краснодар".
В составе ЦСКА Рондон забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах. Его рыночная стоимость - 6,5 миллиона евро.
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