Официально: Рондон покинул ЦСКА

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Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Хосе Саломона Рондона.

Армейцы в феврале арендовали футболиста у "Далянь Про". По окончании сезона срок договора между клубами истёк.

Ранее стало известно, что 31-летний венесуэлец близок к переходу в "Краснодар".

В составе ЦСКА Рондон забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах. Его рыночная стоимость - 6,5 миллиона евро.

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