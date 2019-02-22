Официально: российский бизнесмен Петров стал вице-президентом "Монако"
Совет директоров "Монако" назначил российского бизнесмена Олега Петрова на пост вице-президента клуба. Об этом информирует официальный сайт команды.
22 февраля 2019 г.
Петров никогда не работал в сфере футбола, однако он близко знаком с владельцем "Монако" Дмитрием Рыболовлевым.
Напомним, 14 февраля стало известно, что "Монако" уволил Вадима Васильева с поста вице-президента клуба из-за плохих результатов команды.
"Монако" занимает 16 место турнирной таблицы Лиги 1, имея в активе 22 очка
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|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
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|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
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|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
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|17
|15
|16
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|17
|10