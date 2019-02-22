Официально: российский бизнесмен Петров стал вице-президентом "Монако"

Совет директоров "Монако" назначил российского бизнесмена Олега Петрова на пост вице-президента клуба. Об этом информирует официальный сайт команды.

Петров никогда не работал в сфере футбола, однако он близко знаком с владельцем "Монако" Дмитрием Рыболовлевым.

Напомним, 14 февраля стало известно, что "Монако" уволил Вадима Васильева с поста вице-президента клуба из-за плохих результатов команды.

"Монако" занимает 16 место турнирной таблицы Лиги 1, имея в активе 22 очка

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