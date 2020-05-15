Официально: РПЛ возобновится 21 июня

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Официально: РПЛ возобновится 21 июня

Исполком Российского футбольного союза принял решение доиграть чемпионат страны.

Рестарт Премьер-лиги запланирован на воскресенье, 21 июня.

В то же время розыгрыши ФНЛ и ПФЛ решили завершить досрочно, зафиксировав результаты по состоянию на 17 марта.

Напомним, что РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Командам осталось провести по 8 матчей.

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Опубликована структура календаря РПЛ и Кубка России

Опубликована структура календаря РПЛ и Кубка России

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