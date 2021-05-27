Официально: "Рубин" купил черногорского вингера Хакшабановича
Фото твиттер "Рубина"
Казанский "Рубин" объявил о переходе вингера "Норрчепинга" Сеада Хакшабановича.
Российский клуб заплатил за 22-летнего футболиста 4 миллиона евро и заключил с ним контракт до 2026 года.
Черногорец будет играть за новую команду под 99-м номером.
Хакшабанович выступал за "Норрчепинг" с 2019 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 25 ассистов.
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