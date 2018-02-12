Официально: "Рубин" подписал хавбека "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов продолжит карьеру в казанском "Рубине", информирует официальный сайт "красно-белых".

"ФК "Спартак-Москва" и ФК "Рубин" заключили соглашение в отношении аренды казанским клубом болгарского полузащитника "красно-белых" Ивелина Попова сроком до 30-го июня 2018-го года", - сказано в сообщении чемпиона России.

В нынешнем сезоне Попов сделал 1 результативную передачу в 21 матче за "Спартак".

Напомним, Канчельскис считает, что "Спартак" должен обыгрывать "Атлетик" в первом матче 1/16 финала ЛЕ. | soccernews.ru