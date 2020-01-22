Официально: "Рубин" подписал Евтича

Хавбек "Леха" Дарко Евтич стал игроком "Рубина".

Как сообщает официальный сайт клуба, с 26-летним игроком подписали контракт до 2024 года.

Евтич - воспитанник "Базеля". За свою карьеру он также успел поиграть за "Ваккер".

В этом сезоне на его счету 6 голов и 6 ассистов в 19 играх.

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