Официально: "Рубин" подписал Евтича
Хавбек "Леха" Дарко Евтич стал игроком "Рубина".
Как сообщает официальный сайт клуба, с 26-летним игроком подписали контракт до 2024 года.
Евтич - воспитанник "Базеля". За свою карьеру он также успел поиграть за "Ваккер".
В этом сезоне на его счету 6 голов и 6 ассистов в 19 играх.
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