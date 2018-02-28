Официально: "Рубин" подписал защитника "Стяуа"

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Официально: "Рубин" подписал защитника "Стяуа"Казанский "Рубин" подписал защитника румынского "Стяуа" Габриэла Энаке, информирует официальный сайт клуба из Татарстана.

"Габриэль Энаке подписал контракт с Футбольным клубом "Рубин". 27-летний футболист будет выступать за нашу команду под номером "26", - сказано в заявлении российского клуба.

Контракт с футболистом подписан сроком до лета 2020-го года.

Напомним, Бердыев верит в выход "Рубина" в еврокубки уже в этом сезоне. | soccernews.ru

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