Официально: "Рубин" расторг контракт с Канунниковым

Теги рубинмаксим канунников

Официально: "Рубин" расторг контракт с КанунниковымКазанский "Рубин" расторг контракт со своим форвардом Максимом Канунниковым, информирует официальный сайт клуба.

Расставание с 26-летним нападающим состоялось по обоюдному согласию.

За 3,5 года, проведенный в "Рубине", Канунников забил 21 мяч и сделал 14 результативных передач в 108 матчах.

Не пропустите: "Спартак" пытался подписать двух основных игроков ЦСКА. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Арсенал Тула 20 25
9 Урал 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 21 24
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Анжи 21 20
15 Тосно 20 20
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов