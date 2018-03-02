Официально: "Рубин" расторг контракт с Канунниковым

Казанский "Рубин" расторг контракт со своим форвардом Максимом Канунниковым, информирует официальный сайт клуба.

Расставание с 26-летним нападающим состоялось по обоюдному согласию.

За 3,5 года, проведенный в "Рубине", Канунников забил 21 мяч и сделал 14 результативных передач в 108 матчах.

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