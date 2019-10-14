Официально: Руди Гарсия возглавил "Лион"

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Официально: Руди Гарсия возглавил "Лион"

"Лион" на своём официальном сайте объявил о назначении Руди Гарсии на пост главного тренера команды.

Детали контракта между сторонами не разглашаются. Ранее сообщалось, что речь идёт о двухлетнем соглашении.

55-летний специалист сменил у руля "ткачей" уволенного неделю назад Силвиньо.

По итогам девяти туров "Лион" занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1. 

Гарсия ранее возглавлял "Корбей-Эссон", "Сент-Этьен", "Дижон", "Ле-Ман", "Лилль", "Рому" и "Марсель".

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