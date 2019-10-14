Официально: Руди Гарсия возглавил "Лион"
"Лион" на своём официальном сайте объявил о назначении Руди Гарсии на пост главного тренера команды.
Детали контракта между сторонами не разглашаются. Ранее сообщалось, что речь идёт о двухлетнем соглашении.
55-летний специалист сменил у руля "ткачей" уволенного неделю назад Силвиньо.
По итогам девяти туров "Лион" занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1.
Гарсия ранее возглавлял "Корбей-Эссон", "Сент-Этьен", "Дижон", "Ле-Ман", "Лилль", "Рому" и "Марсель".
Не пропустите: Жуниньо озвучил задачу "Лиона" на остаток года. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Черчесов занимает 8-е место среди тренеров сборной России по среднему показателю набранных очков
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Ювентуса"
-
Тедеско выбрал для "Спартака" нового тренера вратарей
-
Вице-чемпион мира Хорватия показывает откровенно плохую игру! Разбираем, где делась былая форма, на примере матча с Уэльсом
-
Тедеско выехал в Тарасовку на первую тренировку в "Спартаке"
Лента новостей
-
1
Боярский - об успехах сборной России: "Слава богу, московская мафия - Березуцкие и все остальные - закончила своё существование"
-
Воспитанника "Реала" зовут в Китай
-
ЦСКА забил курьёзный гол в товарищеском матче с "Коломной" (видео)
-
Официально: Руди Гарсия возглавил "Лион"
-
Сборная России: "Наши парни - красавцы"
-
ЦСКА в товарищеском матче разгромил "Коломну"
-
Геркус высказался о перспективах Тедеско в "Спартаке"
-
Алиссон и Салах готовы сыграть с "Манчестер Юнайтед"
-
В "Локомотиве" отчитались о состоянии здоровья Хеведеса
-
Тренер сборной Хорватии рассказал о травме Модрича
-
Лидер ФНЛ может отказаться от участия в РПЛ
-
Двух игроков сборной Германии обвинили в поддержке войны в Сирии
-
Урванчки - новый тренер вратарей "Спартака"
-
Билялетдинов оценил шансы сборной России дойти до полуфинала Евро-2020
-
Блэкмор: "Только Ибрагимович может спасти "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне"
-
И.о. главного тренера "Спартака" Кузнецов попрощался с командой
-
Черчесов занимает 8-е место среди тренеров сборной России по среднему показателю набранных очков
-
"Барселона" поддержала каталонских политзаключённых, "Эспаньол" также выступил с заявлением
-
СМИ выяснили диагноз Алексиса Санчеса
-
Маркизио рассказал, собирается ли становиться тренером