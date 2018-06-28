Официально: Руни стал игроком "Ди Си Юнайтед"
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни перешел в "Ди Си Юнайтед".
Как сообщает официальный сайт клуба, игрок подписал соглашение на 3,5 года. Руни будет играть под 9-м номером.
#NoWayneNoGain pic.twitter.com/HfbLmCsBOq— D.C. United (@dcunited) 28 июня 2018 г.
Руни выступал в АПЛ 16 лет, играя за "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".
Читайте также: Дневник чемпионата мира. День четырнадцатый: слезы Бундестима, перевоплощение "Росомахи", мощь Бразилии. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Лента новостей
-
"Майнц" подписал французского форварда за восемь миллионов евро
-
"Спартак" может заплатить девять миллионов евро за игрока сборной Кабо-Верде
-
1
"Рома" нашла замену Флоренци в "Барселоне"
-
Вратарь "Барселоны" хочет сменить клуб
-
Стали известны даты проведения матча за Суперкубок России и первого тура РФПЛ
-
"Реймс" подписал экс-полузащитника "Ростова"
-
"Зенит" договорился с "Дженоа" о проведении товарищеского матча
-
Бердыев прокомментировал переход Чико в "Рубин"
-
Чемпион Мира-98 Робер Пирес расхвалил Александра Головина
-
"Челси" и "Тоттенхэм" поборются за малийского хавбека
-
Павлюченко: "Надо дать бой Испании и выйти в четвертьфинал ЧМ-2018"
-
1
ФИФА платит Марадоне за присутствие на ЧМ-2018
-
"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию вратаря "Сток Сити"
-
"Ювентус" отказался от идеи купить Головина
-
Испанская полиция арестовала Промеса
-
Де Йонг дал согласие на переход в "Барселону"
-
Мартинес прокомментировал победу над сборной Англии
-
Сборная Туниса победила на Чемпионате Мира впервые за 40 лет
-
Гризманн готов инвестировать в баскетбол
-
"Ливерпуль" подписал брата Джеррарда
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34