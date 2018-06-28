Официально: Руни стал игроком "Ди Си Юнайтед"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни перешел в "Ди Си Юнайтед".

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок подписал соглашение на 3,5 года. Руни будет играть под 9-м номером.

Руни выступал в АПЛ 16 лет, играя за "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

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