Официально: Руни вернулся в "Эвертон"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни вернулся в родной для себя "Эвертон", информирует официальный сайт "ирисок".

31-летний нападающий подписал с "синими" соглашение сроком на два года. Сумма трансфера "Эвертоном" не разглашается.

"Уэйн показал мне, какие амбиции нам нужны. Он обладает менталитетом победителя, он знает, как выигрывать титулы, и я очень рад, что он решил вернуться домой", - сказал по поводу перехода Руни главный тренер "ирисок" Рональд Куман.

Напомним, новым капитаном "Манчестер Юнайтед" после ухода Руни станет Каррик. | soccernews.ru