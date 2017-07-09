Официально: Руни вернулся в "Эвертон"

Теги уэйн руниманчестер юнайтедэвертонрональд куман

Официально: Руни вернулся в "Эвертон"Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни вернулся в родной для себя "Эвертон", информирует официальный сайт "ирисок".

31-летний нападающий подписал с "синими" соглашение сроком на два года. Сумма трансфера "Эвертоном" не разглашается.

"Уэйн показал мне, какие амбиции нам нужны. Он обладает менталитетом победителя, он знает, как выигрывать титулы, и я очень рад, что он решил вернуться домой", - сказал по поводу перехода Руни главный тренер "ирисок" Рональд Куман.

Напомним, новым капитаном "Манчестер Юнайтед" после ухода Руни станет Каррик. | soccernews.ru

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