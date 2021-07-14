Официально: Руй Патрисиу - вратарь "Ромы"

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Официально: Руй Патрисиу - вратарь "Ромы"Фото: инстаграм Патрисиу/Автор неизвестен

Основной вратарь сборной Португалии Руй Партисиу официально стал игроком "Ромы".

Английский "Вулверхэмптон" получит за 33-летнего португальского голкипера 11.5 миллионов евро без учета бонусов.

В прошедшем сезоне Патрисиу сыграл 37 матчей за "Вулвз" в АПЛ, в которых в 11 играх сумел сохранить свои ворота в нерикосновенности.

Напомним, что в мае "Рома" назначила Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Голкипер стал первым новичком, купленным под нового тренера.

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