Официально: Самошников стал игроком "Рубина"
"Рубин" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Ильи Самошникова.
22-летний футболист в понедельник покинул "Торпедо" и на правах свободного агента присоединился к казанскому клубу.
Детали контракта между сторонами не разглашаются.
Самошников выступал за "Торпедо" с июля 2019 года, сыграл 24 матча и забил 1 гол.
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