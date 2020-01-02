Официально: Самошников стал игроком "Рубина"

"Рубин" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Ильи Самошникова.

22-летний футболист в понедельник покинул "Торпедо" и на правах свободного агента присоединился к казанскому клубу.

Детали контракта между сторонами не разглашаются.

Самошников выступал за "Торпедо" с июля 2019 года, сыграл 24 матча и забил 1 гол.

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