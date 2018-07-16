Официально: Сампаоли уволен из сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли покинул должность.

Как сообщает Ассоциация футбола Аргентины, вместе с Сампаоли команду покинул и тренерский штаб.

Аргентинцы добрались до 1/8 финала ЧМ-2018, где уступили французам.

Ожидается, что Сампаоли получит компенсацию в размере 2 миллионов долларов..

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