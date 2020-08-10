Официально: Санчо останется в "Боруссии" еще на год

Вингер Джейдон Санчо не покинет дортмундскую "Боруссию" этим летом. Об этом заявил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.

"Санчо в этом сезоне будет играть за нашу команду. Это окончательное решение. Его контракт был продлен до 2023 года", - передает слова Цорка пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что футболист продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед". "Боруссия" требовала за хавбека не менее 120 миллионов евро и отказывалась снижать цену. Английский клуб не готов был платить такую сумму.

В минувшем сезоне 20-летний Санчо провел за "Боруссию" 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.

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