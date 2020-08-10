Официально: Санчо останется в "Боруссии" еще на год
Вингер Джейдон Санчо не покинет дортмундскую "Боруссию" этим летом. Об этом заявил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
"Санчо в этом сезоне будет играть за нашу команду. Это окончательное решение. Его контракт был продлен до 2023 года", - передает слова Цорка пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что футболист продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед". "Боруссия" требовала за хавбека не менее 120 миллионов евро и отказывалась снижать цену. Английский клуб не готов был платить такую сумму.
В минувшем сезоне 20-летний Санчо провел за "Боруссию" 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
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|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18