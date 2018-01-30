Официально: Сане пропустит полтора месяца

"Манчестер Сити" озвучил официальные данные о сроках восстановления вингера Лероя Сане.

"Сане пропустит до шести недель" - цитирует главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу твиттер клуба.

В этом сезоне 22-летний Сане сыграл за "Манчестер Сити" 33 матча, забил 11 голов и сделал 14 результативных передач.

Не пропустите: Сане прокомментировал свою травму. | http://soccernews.ru