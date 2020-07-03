Официально: Сане стал игроком "Баварии"

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Официально: Сане стал игроком "Баварии"

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о переходе вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Футболист заключил с мюнхенским клубом пятилетний контракт и уже на следующей неделе приступит к подготовке к следующему сезону.

Ранее сообщалось, что "Бавария" заплатит за звёздного немца 49 миллионов евро плюс 11 миллионов бонусами.

24-летний Сане выступал за "Сити" с 2016 года, сыграл 135 матчей, забил 39 голов и сделал 45 ассистов.

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