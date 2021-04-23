Официально: Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020
УЕФА на своём официальном сайте подтвердил перенос трёх матчей группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.
Таким образом, Россия примет семь игр ближайшего континентального первенства, их список выглядит следующим образом:
12 июня: Бельгия - Россия, 22:00 мск
14 июня: Польша - Словакия, 19:00 мск
16 июня: Финляндия - Россия, 16:00 мск
18 июня: Швеция - Словакия, 16:00 мск
21 июня: Финляндия - Бельгия, 22:00 мск
23 июня: Швеция - Польша, 19:00 мск
2 июля: матч 1/4 финала, 19:00 мск.
Не пропустите: Аршавин оценил перспективы сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
УЕФА внёс ещё несколько изменений в список городов-хозяев Евро-2020
-
Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020 и другие решения УЕФА
-
Три клуба ведут борьбу за Дзагоева
-
Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в "Манчестер Юнайтед"
-
Не только на ленточке: вратари, которые забивали в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
В России отреагировали на решение УЕФА отдать Санкт-Петербургу ещё три матча Евро-2020
-
Агент Орещук рассказал, кто помешал переходу Орье в "Спартак"
-
УЕФА решил не наказывать клубы-основатели Суперлиги Европы
-
"Рубин" пожаловался на 18 судейских решений в матче с "Уралом"
-
УЕФА внёс ещё несколько изменений в список городов-хозяев Евро-2020
-
Официально: Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020
-
Хвича назвал четырёх лучших игроков РПЛ
-
Глушаков готов играть в центре защиты
-
Агент Сафонов назвал трёх футболистов, которые могут покинуть "Зенит" летом
-
Несколько игроков "Тоттенхэма" отпраздновали увольнение Моуринью
-
Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020 и другие решения УЕФА
-
Три клуба ведут борьбу за Дзагоева
-
Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в "Манчестер Юнайтед"
-
Хвича огласил свою футбольную мечту
-
Крыховяк сделал заявление о своём будущем в "Локомотиве"
-
Куман рассказал о своём конфликте с Мингесой
-
Сёмин порассуждал о провале Суперлиги Европы
-
"Ювентус" определился с главной трансферной целью на лето
-
"Шахтёр" сделал предложение тренеру "Сассуоло"
-
В ЦСКА не исключили скорое возвращение Василия Березуцкого
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1