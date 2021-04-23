Официально: Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020

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Официально: Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020

УЕФА на своём официальном сайте подтвердил перенос трёх матчей группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

Таким образом, Россия примет семь игр ближайшего континентального первенства, их список выглядит следующим образом:

12 июня: Бельгия - Россия, 22:00 мск

14 июня: Польша - Словакия, 19:00 мск

16 июня: Финляндия - Россия, 16:00 мск

18 июня: Швеция - Словакия, 16:00 мск

21 июня: Финляндия - Бельгия, 22:00 мск

23 июня: Швеция - Польша, 19:00 мск

2 июля: матч 1/4 финала, 19:00 мск.

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