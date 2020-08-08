Официально: Сарри покинул "Ювентус"

Туринский "Ювентус" объявил об отставке главного тренера команды Маурицио Сарри.

Пресс-служба клуба выразила благодарность экс-наставнику за его вклад в девятое подряд чемпионство.

Напомним, что накануне "старая синьора" вылетела из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Лионом" (0:1; 2:1).

61-летний Сарри возглавлял "Ювентус" с прошлого лета. Его контракт был рассчитан ещё на два сезона.

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