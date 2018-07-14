Официально: Сарри возглавил "Челси"

Маурицио Сарри стал новым наставником "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Ранее специалист работал в итальянском "Наполи".

В лондонском клубе Сарри сменил Антонио Конте. Детали контракта не разглашаются.

В прошлом сезоне "Наполи" вместе с Сарри стал вторым в чемпионате Италии.

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