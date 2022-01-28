Официально: сборная Польши продолжает переговоры с Шевченко

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Украинский тренер Андрей Шевченко всё ещё может возглавить сборную Польши.

"Стороны ведут переговоры", - заявил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Ранее появилась информация, что 45-летний специалист отказал сборной Польши, поскольку не смог договориться с "Дженоа" о расторжении контракта.

Поляки являются соперником сборной России по стыкам отборочного турнира ЧМ-2022. Команды встретятся 24 марта в Москве.

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