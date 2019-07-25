Официально: Себальос перешёл в "Арсенал"
Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Реала" Дани Себальоса.
"Канониры" арендовали 23-летнего испанца до лета 2020 года. Другие детали сделки пока неизвестны.
В английской команде хавбек будет играть под 8-м номером, который ранее принадлежал Аарону Рэмзи.
Себальос выступает за "Реал" с 2017 года, за два сезона сыграл 56 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
Контракт игрока с королевским клубом рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|1
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|38
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|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16