Официально: Себальос перешёл в "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Реала" Дани Себальоса.

"Канониры" арендовали 23-летнего испанца до лета 2020 года. Другие детали сделки пока неизвестны.

В английской команде хавбек будет играть под 8-м номером, который ранее принадлежал Аарону Рэмзи.

Себальос выступает за "Реал" с 2017 года, за два сезона сыграл 56 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Контракт игрока с королевским клубом рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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