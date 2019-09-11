Официально: Селадес - новый главный тренер "Валенсии"

"Валенсия" на своём официальном сайте объявила имя нового главного тренера команды.

"Летучих мышей" возглавил Альберт Селадес. Он сменил уволенного сегодня Марселино Гарсию Тораля.

Контракт между 43-летним специалистом и левантийским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Селадес самостоятельно работал с юношеской сборной Испании разных возрастов. Также он был ассистентом Хулена Лопетеги в "Фурии Рохе" и мадридском "Реале".

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