Официально: Семак продлил контракт с "Зенитом"

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Стороны заключили соглашение до лета 2022 года с опцией продления на ещё один сезон.

Напомним, что 44-летний специалист возглавляет "сине-бело-голубых" с мая 2018 года.

В прошлом сезоне Семак привёл "Зенит" к чемпионству, а в этом - уверенно лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.

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